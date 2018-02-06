Fransa'da şarkı yarışmasına katılan başörtülü kadına hakaret

Fransız televizyon kanalı TF1'de yayınlanan "The Voice" adlı yarışmaya katılan Mennel Ibtissem, barış ve empati mesajı vermeyi amaçladığını belirterek, ünlü şarkıcı Leonard Cohen'in "Hallelujah" isimli şarkısını İngilizce ve Arapça seslendirdi.

Ibtissem, geçen cumartesi günü yayınlanan yarışmanın ardından başörtülü olduğu ve daha önce "Gülümse Filistin" adlı şarkıyı seslendirerek Filistin halkına desteğini ifade ettiği için sosyal medya ve basında çok sayıda eleştiri ve ırkçı saldırının hedefi haline geldi.

IRKÇI VE İSLAMOFOBİK MESAJLARLA SALDIRIYA UĞRADI

Sosyal medya kullanıcıları, Twitter ve Facebook üzerinden, Fransa'da başörtülü bir kadının şarkı yarışmasına katılamayacağını öne sürerek, televizyon yönetimini protesto ederken, bazı televizyon programlarında da Ibtissem'in Arapça şarkı söylemesine tepki gösterildi. Irkçı ve İslamofobik mesajlarla saldırıya uğrayan Ibtissem'in daha önce sosyal medyada paylaştığı bazı mesajları eleştirildi.

YARIŞMADAN AYRILMASINI TALEP ETTİLER

Ibtissem'in Fransa'nın Nice kentinde 2016'da düzenlenen terör saldırısının ardından kendi sosyal medya hesabından, "Neredeyse her hafta bir terör saldırısı var ve her seferinde saldırıyı gerçekleştiren kişinin pasaportunun olay yerinde bulunması tesadüf değil." şeklindeki eleştirel mesajı ırkçılar tarafından sosyal medyada yeniden paylaşıldı.

Ibtissem'in yarışmadan ayrılmasını isteyenler, sosyal medya hesaplarından bu paylaşımı gerekçe göstererek şarkıcıya ırkçı ve İslamofobik hakaretler içeren mesajlar yayımladı.

Le Figaro gazetesine konuşan Ibtissem, kendisi hakkında düşüncelerini tam olarak yansıtmayan ifadelerin paylaşılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, Fransa'nın Besançon kentinde dünyaya geldiğini ve Fransa'yı sevdiğini söyledi.

DESTEK MESAJLARI DA GELDİ

Öte yandan Ibtissem'e yöneltilen eleştiriler üzerine çok sayıda kullanıcı onu desteklemek için birçok mesaj paylaştı.

Fransa'da düzenlenen terör saldırılarının ardından saldırganlara ait kimlik ve pasaportların olay yerinde "düşürülmesi" ülke gündeminde tartışma konusu olmuştu.

Nice'de 14 Temmuz 2016 gecesi 19 tonluk soğutucu kamyonun kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu 86 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısında 200'e yakın kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.