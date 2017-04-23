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Fransa'da seçimin ilk sonuçları belli oldu

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre Macron ve Le Pen ikinci kaldı.

23.04.2017 - 21:29
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Fransa'da seçimin ilk sonuçları belli oldu

Ülkede 11 adayın yarıştığı cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur oylaması, yerel saatle 20.00'de (TSİ 21.00) sona erdi.

France 2 kamu yayıncısı televizyon kanalının hazırlattığı sandık çıkışı anketine göre hiçbir aday, cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edemedi.

LE PEN VE MACRON İKİNCİ TURDA

Buna göre Macron oyların yüzde 23,7'sini alarak seçimden birinci çıktı. Le Pen de yüzde 21,7'lik oy oranıyla ikinci oldu.

Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı François Fillon ve aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon ise yüzde 19,5'er oy aldı.

Fransa'da seçimin ilk sonuçları belli oldu

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İKİNCİ TUR 7 MAYIS'TA

İlk turda ilk iki sırayı kazanan Macron ve Le Pen, 7 Mayıs'ta düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacaklar.

İlk tur seçimin resmi sonuçlarının Anayasa Konseyi tarafından 26 Nisan Çarşamba yerel saatle 20.00'ye (TSİ 21.00) kadar açıklanması bekleniyor. İkinci turda kazanan aday, 14 Mayıs'a kadar Cumhurbaşkanı François Hollande'dan görevi devralacak.

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