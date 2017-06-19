Fransa'da sıcak havalar seçime katılım oranını düşürdü

Fransa genelinde hava sıcaklarının 30 derece seviyesine yükselmesi seçimlere katılım oranını düşürdü.

PLAJLAR DOLDU

Yaklaşık 47 milyon seçmenden yüzde 42-43'ü sandığa giderken, halkı büyük çoğunluğu sandıkta oy kullanmak yerine hasretle beklediği sıcak yaz gününü plaj ve havuzlarda yüzmeyi tercih etti.

MACRON'UN ZAFERİ

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron mecliste 577 koltuktan 365’ni kazandı.

24 Eylül tarihinde gerçekleşecek senatör seçimleriyle Fransa yine seçim heyecanı yaşayacak.