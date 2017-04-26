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Fransa'da sokaklar karıştı

Paris'te Le Pen'in ikinci tura çıkmasını günlerdir protesto eden yüzlerce kişi gece saatlerine kadar eylemlerini sürdürdü.

26.04.2017 - 09:02
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Fransa'da sokaklar karıştı

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turu sonrası sokaklar karıştı. AB ve göçmen karşıtı politikalarıyla tananına aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in 2. tura çıkmasına tepkiler günlerdir dinmedi.

Paris'te toplanan yüzlerce eylemci seçim sonuçlarının açıklanmasından buyana polis ile karşı karşıya geliyor.

Fransa'da sokaklar karıştı

POLİS ORANTISIZ GÜÇ UYGULUYOR

Olayların başladığı günden bugüne çok sayıda protestocu gözaltına alınırken, polisin orantısız şiddet uygulaması nedeniyle de bir çok kişi yaralandı.

Fransa'da sokaklar karıştı

Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu VİDEO

Fransa'da sokaklar karıştı

Fransa'da sokaklar karıştı

Fransa'da sokaklar karıştı

Fransa'da sokaklar karıştı

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