Fransa'da sokaklar karıştı

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçiminin 1. turu sonrası sokaklar karıştı. AB ve göçmen karşıtı politikalarıyla tananına aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in 2. tura çıkmasına tepkiler günlerdir dinmedi.

Paris'te toplanan yüzlerce eylemci seçim sonuçlarının açıklanmasından buyana polis ile karşı karşıya geliyor.

POLİS ORANTISIZ GÜÇ UYGULUYOR

Olayların başladığı günden bugüne çok sayıda protestocu gözaltına alınırken, polisin orantısız şiddet uygulaması nedeniyle de bir çok kişi yaralandı.

Fransa'da Le Pen ve Macron protestosu VİDEO