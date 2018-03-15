Fransa'da Suudi prensin kız kardeşi için yakalama kararı

Eylül 2016’da Paris’in ünlü Foch Caddesi’nde Prenses Hussat’ın evinde meydana gelen olayda, tamirat için gelen kişinin Hussat’ın evinin fotoğrafını çekmesi üzerine korumalar hemen müdahale etti.

TAMİRCİYİ DÖVDÜRTTÜ, AYAKLARINI ÖPTÜRDÜ

Prenses ve korumaları tarafından, tamircinin dairenin fotoğraflarını basın yayın organlarına satmak için çektiği gerekçesiyle dövüldüğü ve sorgulandığı ileri sürüldü. Ayrıca Prensesin tamirciye diz çöktürerek ayaklarını öptütüp aşağıladığı iddia edildi.

TAMİRCİNİN ŞİKAYETİYLE ORTAYA ÇIKTI

Bu olay üzerine tamirci şikayetçi olmuş ve prensesin korumaları hakkında ölüm tehdidi, silahlı şiddet, adam alıkoyma ve hırsızlık suçları ile soruşturma açılmıştı. Aralık ayı başında Hussat’ın koruması hakkında adli soruşturma açılırken, Prenses hakkında da Paris Savcılığı tarafından yakalama emri çıkarıldığı belirtildi.