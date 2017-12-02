Fransa'da terör kurbanıyım diyerek tazminat istedi

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te meydana gelen terör saldırısında 90 kişi hayatını kaybetmişti. O gece olay yerinde olduğunu belirten Cedric Rey adındaki bir sağlık çalışanı, devletten tazminat istedi.

2 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Rey'in saldırı sonrası çok sayıda basın organı ve televizyon kanalına "saldırılar sırasında yaşadıklarını" anlattığına, kişisel sosyal medya hesaplarında da olay akşamı hakkında etkileyici yorumlarda bulunduğuna işaret eden mahkeme, incelemeler sonrası sanığın olay sırasında Paris'in bir banliyösünde olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Mahkeme, sanık hakkında "dolandırıcılık ve sahtecilik yapmaktan" hapis kararı verildiğini açıkladı.

Mahkeme, Rey'in psikolojik tedavi görmesine ve terör mağdurları fonuna bir avro sembolik ödemede bulunmasına da hükmetti.