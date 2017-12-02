taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.559
USD
3,9140
EURO
4,6559
ALTIN
161,13
PETR
63,6100

Fransa'da terör kurbanıyım diyerek tazminat istedi

2015'in Kasım ayında Paris'te meydana gelen terör saldırısının mağdurlarından olduğunu iddia ederek tazminat isteyen Cedric Rey, hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 02.12.2017 - 07:38..
  1. Haberler
  2. Dünya

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te meydana gelen terör saldırısında 90 kişi hayatını kaybetmişti. O gece olay yerinde olduğunu belirten Cedric Rey adındaki bir sağlık çalışanı, devletten tazminat istedi.

Fransa'da terör kurbanıyım diyerek tazminat istedi

2 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Rey'in saldırı sonrası çok sayıda basın organı ve televizyon kanalına "saldırılar sırasında yaşadıklarını" anlattığına, kişisel sosyal medya hesaplarında da olay akşamı hakkında etkileyici yorumlarda bulunduğuna işaret eden mahkeme, incelemeler sonrası sanığın olay sırasında Paris'in bir banliyösünde olduğunun tespit edildiğini bildirdi. Mahkeme, sanık hakkında "dolandırıcılık ve sahtecilik yapmaktan" hapis kararı verildiğini açıkladı.

Mahkeme, Rey'in psikolojik tedavi görmesine ve terör mağdurları fonuna bir avro sembolik ödemede bulunmasına da hükmetti.

Fransa'da terör kurbanıyım diyerek tazminat istedi

İlginizi Çekebilir
Kuzey Kore'yi eleştiren ABD 10 ayda 4 füze denemesi yaptı
Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze denemelerine tepkili olan ABD'nin sadece son 10 ay içinde 4 kıtalararası balistik füze denemesi yaptı.
PYD'ye ABD'den gelen silahların depoları ortaya çıktı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın terör örgütü PKK ve uzantılarına gönderdiği mühimmatların 13 depoda muhafaza edildiği ortaya çıktı.
Zarrab'ı dinleyen jüri iki gündür uyuyor
ABD'nin mahkemede tanık olarak konuşturduğu Reza Zarrab'ın davasının jürileri, fiyaskoya imza atmaya başladı. Bir jüri üyesinin, Zarrab'ın ifade verdiği sırasında uyuduğu tespit edildi.
İsrail 1 ayda 450 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail güçlerinin sadece Kasım ayında 80’i çocuk, 22’si kadın 450 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz Saray yakınlarında çatışma

Beyaz Saray yakınlarında çatışma

37
Beyaz Saray'ı fareler bastı

Beyaz Saray'ı fareler bastı

46
Hadise klip aşkı gerçek oldu

Hadise klip aşkı gerçek oldu

15
Zarrab'ı dinleyen jüri iki gündür uyuyor

Zarrab'ı dinleyen jüri iki gündür uyuyor

35
Suriyeli sosyal medya teröristi tutuklandı

Suriyeli sosyal medya teröristi tutuklandı

23
Bursa'da kaza: 4 kişi öldü 10 kişi yaralandı

Bursa'da kaza: 4 kişi öldü 10 kişi yaralandı

10
Trump: Tillerson bırakmayacak

Trump: Tillerson bırakmayacak

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM