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Fransa'da terör yargılamaları 2019'da başlayacak

Paris Savcısı Molins, 13 Kasım 2015'teki terör saldırılarına ilişkin yargılamaların 2019 yılının ilkbaharında başlayabileceğini bildirdi.

10.11.2017 - 14:11
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Fransa'nın başkenti Paris'te 130 kişinin ölümüne yol açan 13 Kasım 2015 terör saldırıları ile ilgili yargılamaların en erken 2019 yılının ilkbaharında başlayabileceğini belirtti.

Paris Savcısı François Molins, Kasım 2015'te meydana gelen terör saldırılarına ilişkin France Info televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Fransa'da terör yargılamaları 2019'da başlayacak

Bu konuda benzeri görülmemiş ölçekte bir terörist hücre ile karşı karşıya kaldıklarını vurgulayan Molins, terör saldırıları ile bağlantılı 28 bin sayfa ifade tutanağı ve 220 dosya incenlendiğini ifade etti.

2019 YILINDA BAŞLANACAK

Molins, terör saldırılarına ilişkin yargılamaların en erken 2019 yılının ilkbaharında başlayabileceğini dile getirdi. Fransa'dan 295'i kadın ve 28'i 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 690 kişinin Irak ve Suriye bölgesinde terör örgütü DEAŞ'e katıldığına dikkati çeken Molins, ayrıca 302 kişinin Fransa'ya geri döndüğünü ve 398 kişinin ise gözaltına alındığı kaydetti.

Fransa'da terör yargılamaları 2019'da başlayacak

OHAL 1 KASIM'DA KALDIRILDI

Ülkede 13 Kasım 2015'te 130 kişinin ölümüne yol açan terör saldırılarından sonra ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması 1 Kasım'da kaldırılmıştı. OHAL'in sona ermesiyle terörle mücadele kanununda yapılan bazı değişikliklerle OHAL'in kapsadığı bazı düzenlemeler kalıcı hale getirilmişti.

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