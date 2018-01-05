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Fransa'da Türk vatandaşlarından Erdoğan'a yoğun ilgi

Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Paris'te bulunan Türkiye Büyükelçiliği önünde karşıladı.

DHA | 05.01.2018 - 23:39..
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı'nda resmi temaslarını tamamlayarak, Türkiye Büyükelçiliği'ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada toplanan Türk vatandaşlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.

Fransa'da Türk vatandaşlarından Erdoğan'a yoğun ilgi

ERDOĞAN'A BÜYÜK İLGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Paris’e yapacağı ziyaret, başkentte yaşayan Türk halkı tarafından da merakla bekleniyordu. Büyükelçilik önünde toplanan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi.

Fransa'da Türk vatandaşlarından Erdoğan'a yoğun ilgi

TEZAHÜRATLARLA KARŞILANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’ye kalkan eller kırılsın’’, "Erdoğan Başkan’’ sloganları atan Türk vatandaşlarını selamladı.

Selamlama sırasında yaşanan yoğun ilgiden dolayı iki kişi ezilme tehlikesi geçirdi. Baygınlık geçiren bir vatandaşa, Fransız ilk yardım sağlık ekipleri müdahale etti. Bu sırada Erdoğan’ın koruma polisleri de zor anlar yaşadı.

Fransa'da Türk vatandaşlarından Erdoğan'a yoğun ilgi

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