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Fransa'da virüslü bebek maması 83 ülkeye satılmış

Fransa'da üretilen ve salmonella bakterisi içerdiği için toplatılma kararı verilen mamasının 82 ülkede 12 milyondan fazla satıldığı ortaya çıktı.

AA | 14.01.2018 - 08:13..
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Fransa'da virüslü bebek maması 83 ülkeye satılmış

Bakterili bebek maması ve süt tozlarını üreten dünyanın en büyük bebek maması ve süt tozu üreticilerinden Lactalis şirketinin İcra Kurulu Başkanı Emmanuel Besnier, haftalık Journal du Dimanche gazetesinin bugün yayınlanan sayısında skandala dair ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'da virüslü bebek maması 83 ülkeye satılmış

TÜRKİYE DAHİL 83 ÜLKEDE 12 MİLYONDAN FAZLA SATILDI

Salmonella bakterisi içeren bebek mamalarının dünya genelinde Türkiye dahil 83 ülkede satılmış olabileceğini kaydeden Besnier, "12 milyondan fazla kutu bebek maması veya süt tozunun bakterili ürün kapsamında olduğunu" belirterek, dağıtıcılara tüm ürünleri ayrım yapmadan raflardan indirme talimatı verildiğini hatırlattı.

Fransa'da virüslü bebek maması 83 ülkeye satılmış

Skandalla ilgili ilk kez konuşan Besnier, konunun yargıya taşındığını, bir soruşturmanın devam ettiğini hatırlatarak, "olaydan etkilenen ailelere tazminat ödeneceğini" açıkladı.

Cuma günü Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ile görüştükten sonra bakterili ürünlerin ortaya çıktığı Craon kentinde bulunan fabrikada üretilen tüm ürünleri toplatma kararı aldıklarını hatırlatan Besnier, "Büyük bir endişe içerisinde olduklarını" belirtti.

Fransa'da virüslü bebek maması 83 ülkeye satılmış

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire

BEBEK MAMASI SKANDALI NASIL BÜYÜDÜ

Lactalis grubuna ait Fransa'nın kuzeybatısındaki Craon kasabasında bulunan fabrikada, geçen yıl ağustos ayında salmonella mikrobu tespit edilmişti. Laktalis tarafından ilk etapta üç farklı referans ile ürünlerin piyasadan toplatılacağı açıklanmış, daha sonra bu sayı 625'e çıkarılmış ve yaklaşık 200 bin kutu bakterili süt tozu riskinden bahsedilmişti.

Bakterinin varlığının şirket yönetimi tarafından geçen yıl ağustos ayından itibaren bilindiği, bu bilginin kamuoyuyla ise aralık ayında paylaşıldığı ortaya çıkmıştı.

Şirket tarafından riskli ürünlerin raflardan indirilme kararı alınmasına rağmen, Intermarche, Auchan, Cora, Carrefour, Super U, Hyper U ve E. Leclerc gibi ülke genelindeki zincir mağazalarda satıldığı açıklanmıştı.

Fransa genelinde 35 bebeğin bakterili mama nedeniyle tedavi altına alındığı kaydedilirken, son olarak İspanya ve Yunanistan'dan benzer vakaların ortaya çıktığı bildirilmişti.

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