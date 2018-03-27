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Fransa'da zorunlu eğitim yaşı 3'e düşürülüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 2019'dan itibaren eğitime başlama yaşında değişikliğe gidileceğini ve zorunlu eğitime başlama yaşının 6'dan 3'e indirileceğini açıkladı.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 15:06..
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  2. Avrupa

Fransa'da ekonomik politikaları eleştirilere ve hatta grevlere konu olan macron, çok tartışılcak bir kararın daha altına imza atmaya hazırlanıyor. Eğitim reformu gerçekleştirmek için adım atan Macron zorlu eğitim yaşını 6'dan 3'e indirmeye hazırlanıyor.

Fransa'da zorunlu eğitim yaşı 3'e düşürülüyor

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK OKULA GİDECEK

Macron, başkent Paris'te düzenlenen okul öncesi eğitimin ele alındığı kongrede yaptığı konuşmada eğitim sisteminde getirilecek değişikliklere ilişkin bilgi verdi.

Fransa'da zorunlu eğitim yaşı 3'e düşürülüyor

Fransa'da okul öncesi eğitimin mecburi hale getirildiğini anımsatan Macron, "2019 eğitim sezonundan itibaren, mecburi eğitim yaşını 6'dan 3'e indirmeye karar verdim" dedi.

Vatandaşlık eğitiminin küçük yaşlardan itibaren alınmasının önemine değinen Macron, Fransa değerlerinin okulda ve okul aracılığıyla çocuklara öğretilebileceğini savundu.

Fransa'da zorunlu eğitim yaşı 3'e düşürülüyor

TARTIŞMALI RFORM

Ekonomik konularda yaptığı reformlar büyük tartışmalara neden olan Macron'un eğitim konusunda da atacağı adımlar tartışmalara yol açacak gibi görünüyor. Zira üç yaşındaki bir çocuğun eğitim hayatına sokulmasının yanlış olduğu görüşüne sahip olanlar da var.

Fransa'da zorunlu eğitim yaşı 3'e düşürülüyor

Ailesiyle vakit geçirerek temel eğitimini alması gereken bir çocuğun o yaşta öğretmenlerin eline vererek yanlış bir uygulamaya gidileceği fikrini savunanlar da mevcut.

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