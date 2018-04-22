taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,0764
EURO
5,0090
ALTIN
175,11
PETR
73,6300

Fransa'daki tarihi ada terör şüphesiyle boşaltıldı

Yılda 3 milyon turiste ev sahipliği yapan, Fransa'nın önemli sembollerinden biri olan Mont-Saint-Michel adası, terör saldırısı şüphesiyle boşaltıldı.

AA | 22.04.2018 - 12:53..
  1. Haberler
  2. Dünya

Ülkenin kuzeyinde bulunan turistik Mont-Saint-Michel Adası'nda jandarmanın, helikopter destekli tahliye operasyonu gerçekleştirdi.

Bölgenin bağlı olduğu Manche Bölgesi Valisi Jean-Marc Sabathe, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde adaya turist götüren bir tekneye binen şüpheli bir kişinin tesbit edildiğini ve güvenlik görevlilerini tehdit eden bu kişiyi bulmak için operasyon başlatıldığını kaydetti.

Fransa'daki tarihi ada terör şüphesiyle boşaltıldı

ADADA ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Mont Saint-Michel Belediye Başkanı Yves Galton, tekneye binen kişinin "Polisleri öldüreceğim" şeklinde bağırdığını kaydederek, saldırı şüphesi üzerine tüm adada arama yapılması amacıyla tahliye kararı alındığını belirtti.

BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ

Yerel basında yer alan bilgilere göre, ada bağlantılı tekne seferleri iptal edilirken, ada içinde bulunan turistler ve halkın tahliye edildiği ve tüm binaların taramadan geçirildiği kaydedildi.

Fransa'da Eyfel Kulesi'nden sonra en çok ziyaretçi çeken Mont-Saint-Michel'de 50 kişi ikamet ediyor.

Mont-Saint-Michel, bir manastıra ev sahipliği yapması nedeniyle önemli dini bir merkez olmasının dışında 1979'da UNESCO tarafından Dünya Miras Listesine dahil edilmişti.

Fransa'daki tarihi ada terör şüphesiyle boşaltıldı

Fransa'daki tarihi ada terör şüphesiyle boşaltıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Ermenistan polisi göstericilere saldırdı
Ermenistan'da Serj Sarkisyan'ın tekrar Başbakanlığa gelmesini protesto edenler hala gösterilerini sonlandırmadı. Polis, protestoculara sert müdahale ediyor.
Başına köpek düştü
Çin'de yolda yürüyen bir kadının başına köpek düştü.
Çin'de albora olan kayıklarda ölü sayısı 17'ye yükseldi
Çin'in güneyinde 2 ejderha kayığının alabora olması nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 17'ye yükseldi.
Suudi Arabistan'da drone önlemi
Dün akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşayan Suudi Arabistan'da, oyuncak bir drone'nun etkisiz hale getirilmesinin ardından, bugün yapılan açıklamayla drone'lara sınırlama getirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aykut Kocaman: Neden kan akmadı

Aykut Kocaman: Neden kan akmadı

375
FETÖ firarisi Adil Öksüz yakalanmak üzere

FETÖ firarisi Adil Öksüz yakalanmak üzere

113
CHP ile İYİ Parti ittifak kurdu

CHP ile İYİ Parti ittifak kurdu

334
Sözcü Meral Akşener manşetleriyle çıkmaya başladı

Sözcü Meral Akşener manşetleriyle çıkmaya başladı

185
CHP'den istifa eden 15 isim

CHP'den istifa eden 15 isim

289
Erdoğan: Koltuk hırsı olsaydı, 17-18 ay daha imkan vardı

Erdoğan: Koltuk hırsı olsaydı, 17-18 ay daha imkan vardı

77
Messi Barcelona'daki 31. kupasını kazandı

Messi Barcelona'daki 31. kupasını kazandı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM