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Fransa'dan ayrılmak isteyen Kaledonya'ya Macron ziyareti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız hakimiyetinde bulunan ve bağımsızlık referandumuna hazırlanan Yeni Kaledonya’ya ziyaret gerçekleştiriyor.

Özel Haber | 03.05.2018 - 14:55..
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Pasifik Okyanusu’nda Fransa’nın hakimiyeti altında olan Yeni Kaledonya, yıl sonunda gerçekleştirilecek olan bağımsızlık referandumuna hazırlanıyor.

Referanduma 6 ay kala, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 3 günlük resmi ziyaret için Yeni Kaledonya gitti. Yeni Kaledonya’nın başkenti Noumea Havalimanına gelen Macron, Yeni Kaledonya’da çeşitli temaslarda bulunuyor.

Fransa'dan ayrılmak isteyen Kaledonya'ya Macron ziyareti

FRANSA'DAN AYRILMA REFERANDUMU

Fransa’nın denizaşırı topraklarından Yeni Kaledonya’da 5 Mayıs 1988 günü Fransız ordusunun Ouvéa mağarasına düzenlediği baskın da 21 kişi öldü. Ölenlerdin 19 yerli halk olan Kanak, diğer 2’si Fransız Lejyon askeriydi. Baskın sonrası yerlilerin öldürülmesinin ardından halk ayaklandı.

Bu ayaklanmayı bastırmak üzere zamanın Başbakanı Michel Rocard Yeni Kaledonya’ya Edgard Pizzan’i adlı kişiyi Vali olarak atadı. Olayların yatışması için Pizzani, güvenilir kişiliğiyle bilinen biriydi. Olayların 30. yılı dolayısıyla Fransa Cumhurbaşkanı Macron Yeni Kaledonya’yı ziyaret ediyor.

Fransa'dan ayrılmak isteyen Kaledonya'ya Macron ziyareti

REFERANDUM OLUMSUZ SONUÇLANABİLİR

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 19 Kanak’ın öldürüldüğü Gossanah Mağarası’ndaki anma etkinliklerine katılması bekleniyor. Fransız Cumhurbaşkanının yapacağı açıklamalar, merakla bekleniyor. Macron’un açıklamalarının bağımsızlık referandumunu etkilemesi bekleniyor.

Öte yandan Kaledonya Televizyonu ve İ-Scope anket şirketinin ortak düzenlediği Bağımsızlık Referandumu anketine katılanların 59.7’nin “hayır” yanıtını verdiği bildirildi.

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