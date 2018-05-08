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Fransa: Esad'ı yine vurabiliriz

Fransa Savunma Bakanı Parly, kimyasal silah kullanması durumunda Fransa'nın Suriye'yi yine vuracağını söyledi.

Haber Merkezi | 08.05.2018 - 09:28..
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Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, daha önce olduğu gibi Esad'ın kimyasal silah kullanımı halinde Suriye'yi vuracaklarını söyledi.

Parley "Suriye'ye yönelik saldırının amacı Beşar Esad'ın bu tarz bir saldırıyı yinelemesini önlemekti. Eğer bu olursa yeni saldırı olasılığını değerlendiririz" diye konuştu.

ABD, İngiltere ve Fransa Doğu Guta'nın Duma ilçesinde 7 Nisan'da düzenlendiği iddia edilen kimysal saldırı sonrası Suriye'de hükümet kontrolündeki tesislere 100'den fazla füze atmıştı.

Fransa: Esad'ı yine vurabiliriz

"İRAN'LA ANLAŞMAYA SAYGI DUYUYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmaya yönelik kararını açıklamasından önce konuşan Parly, İran'ın nükleer anlaşmanın yükümlülüklerine saygı duyduğunu ifade etti.

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