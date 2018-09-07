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Fransa'dan Rusya'ya: Uydunuz casusluk yapıyor

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, geçen yıl bir Rus uydusunun, Fransız-İtalyan ortak amaçlı bir askeri iletişim uydusuna casusluk amacıyla yaklaştığını açıkladı.

AA | 07.09.2018 - 23:25..
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Fransa'dan Rusya'ya: Uydunuz casusluk yapıyor

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, geçen yıl bir Rus uydusunun, Fransız-İtalyan ortaklığında faaliyet sürdüren bir askeri iletişim uydusuna yönelik casusluk denemesinde bulunduğunu söyledi.

Bakan Parly, Toulouse kentindeki Fransız Ulusal Uzay Etütleri Merkezi'nde konuştu.

"BAŞKA BİR UYDU, BİRAZ FAZLA YAKINLAŞTI"

Konuşmasında güvenlik ve askeri iş birliği konularına değinen Parly, "Athena-Fidus dünya üzerindeki seyrine normal şekilde devam ederken, bir başka uydu biraz yakınlaştı, biraz fazla yaklaştı." ifadelerini kullandı. Parly, bu uydunun ne tür faaliyetlerde bulunduğu bilinen bir Rus uydusu olduğunu sözlerine ekledi.

"BİR CASUSLUK HAREKETİ"

Rus uydusunun aşırı yakınlaştığını belirten Parly, "Komşusunu dinlemeye kalkışmak sadece dostluğa aykırı bir tutum değil, aynı zamanda bir casusluk hareketidir." sözleriyle, Louch-Olymp isimli Rus uydusunu yakından izlediklerini ifade etti.

Fransız bakan, 2014'ten beri görevde olan Athena-Fidus uydusunun iletişim sağlama, bilgi alışverişinde bulunma ve güvenliği sağlama gibi amaçlarla kullanıldığını bildirdi.

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