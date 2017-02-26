taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.258
USD
3,6092
EURO
3,8090
ALTIN
145,97
PETR
55,9400

Fransa'dan sığınmacılara yardım edenlere para cezası

Paris'in kuzeyindeki La CHapelle sığınmacı merkezinde kalanlara yardım edenlere engelleniyor.

26.02.2017 - 15:48
  1. Haberler
  2. Dünya

asd

Paris’in kuzeyindeki La Chapelle sığınmacı merkezinde kalanlara yardım eden Wilson Vatandaş Girişimi Sözcüsü Clarisse Bouthier, sığınmacı merkezinin şartlarını ve sığınmacılara yönelik yardım faaliyetlerinde çıkarılan zorlukları anlattı.

SIĞINMACILARA YARDIM EDENLERE 135 EURO CEZA

Yardım faaliyetleri sırasında sıkı sık engellendiklerini belirten Bouthier, şunları söyledi:
“Fransa'da yetkililerden çok baskı görüyoruz. Çoğu kez yardım dağıtırken engelleniyoruz. Buna anlam veremiyoruz, çünkü bu aylardır yaptığımız bir faaliyet. Birçok girişimci sığınmacılarla dayanışma içinde davranıyor. Elbiselerini ve yiyeceklerini paylaşan insanlar var. Bazen 135 euro para cezası veriliyor. Bu durum bütçemizi zorlayabiliyor.”

YARDIMSEVERLERE ZORLUK ÇIKARILIYOR

Güvenlik güçlerinin yardımsever insanlara kötü muamele ettiğini belirten Bouthier, “Birçok kez polis müdahalesiyle ve çocuklarımızın gözü önünde silah zoruyla merkezden uzaklaştırıldık. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Biz o insanları yediriyoruz, giydiriyoruz. Devlet bunu yapmıyor. İnsanlar gözümüzün önünde ölmeden lütfen bizi bırakın onlara yardım edelim” diye konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Özil dönerci oldu

Mesut Özil dönerci oldu

36
Sınır duvarının yarısı tamamlandı

Sınır duvarının yarısı tamamlandı

107
Yalın hesabı görünce garsonla tartışma yaşadı

Yalın hesabı görünce garsonla tartışma yaşadı

63
Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğinden memnunum

Ahmet Türk: Bahçeli'nin desteğinden memnunum

46
Nükhet Duru'dan samimi açıklamalar

Nükhet Duru'dan samimi açıklamalar

83
Ali Şen: F.Bahçe'nin başına Yılmaz Vural gelmeli

Ali Şen: F.Bahçe'nin başına Yılmaz Vural gelmeli

38
Ak Parti'nin referandum öncesi miting programı belli oldu

Ak Parti'nin referandum öncesi miting programı belli oldu

180
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM