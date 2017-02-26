Fransa'dan sığınmacılara yardım edenlere para cezası

Paris’in kuzeyindeki La Chapelle sığınmacı merkezinde kalanlara yardım eden Wilson Vatandaş Girişimi Sözcüsü Clarisse Bouthier, sığınmacı merkezinin şartlarını ve sığınmacılara yönelik yardım faaliyetlerinde çıkarılan zorlukları anlattı.

SIĞINMACILARA YARDIM EDENLERE 135 EURO CEZA

Yardım faaliyetleri sırasında sıkı sık engellendiklerini belirten Bouthier, şunları söyledi:

“Fransa'da yetkililerden çok baskı görüyoruz. Çoğu kez yardım dağıtırken engelleniyoruz. Buna anlam veremiyoruz, çünkü bu aylardır yaptığımız bir faaliyet. Birçok girişimci sığınmacılarla dayanışma içinde davranıyor. Elbiselerini ve yiyeceklerini paylaşan insanlar var. Bazen 135 euro para cezası veriliyor. Bu durum bütçemizi zorlayabiliyor.”

YARDIMSEVERLERE ZORLUK ÇIKARILIYOR

Güvenlik güçlerinin yardımsever insanlara kötü muamele ettiğini belirten Bouthier, “Birçok kez polis müdahalesiyle ve çocuklarımızın gözü önünde silah zoruyla merkezden uzaklaştırıldık. Bunu anlamakta zorlanıyoruz. Biz o insanları yediriyoruz, giydiriyoruz. Devlet bunu yapmıyor. İnsanlar gözümüzün önünde ölmeden lütfen bizi bırakın onlara yardım edelim” diye konuştu.

