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Fransız askeri araçları Deyrizor'da görüntülendi

Suriye'nin petrol yatakları konumunda olan Deyrizor, YPG/ABD ortaklığındaki koalisyonun kontrolünde. Fransız basını, bölgeye ilişkin haber yaparken, Fransa askerlerinin de bölgede olduğunu ifşa etti.

Haber Merkezi | 17.09.2018 - 13:34..
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Dünya, İdlib'e gerçekleştirilecek olası bir operasyonu gündemine alırken, Suriye'nin petrolleri, kirli pazarlıklara ortak mesele edilmeye devam ediliyor. ABD'nin önülüğündeki YPG'li teröristlerin kontrolünde olan Deyrizor'da Fransız askeri araçları görüntülendi.

Fransız askeri araçları Deyrizor'da görüntülendi

FRANSIZ BASINI İFŞA ETTİ

Fransa ordusuna ait olan zırhlı askeri araçların Suriye'nin petrol yataklarının bulunduğu Deyrizor'da bulunduğu görüntüler Fransız basını tarafından değerlendirildi. İlk olarak ABD'den servis edilen görüntülerde görülen askeri araçlar, "Fransızlar da bölgede mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Fransız askeri araçları Deyrizor'da görüntülendi

Yayınlanan görüntülerde Fransız askeri araçlarının bölgde devriye gezdiği görülürken, Deyrizor'un Suriye'nin petrol bakımından en zengin bölgesi olması Fransa'nın da kirli pazarlıkta olabileceği sinyallerini beraberinde getirdi.

Fransız askeri araçları Deyrizor'da görüntülendi

AÇIKLAMA GELMEDİ

ABD'den servis edilen bu görüntülere tepkiler geldi. Tepkiler üzerine görüntüler yayından alınırken olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Konuya ilişkin Fransa ordu ve hükümetinden herhangi bir açıklama gelmezken, daha önceden Paris yönetimi Suriye'de bulunmadıklarını, herhangi bir operasyonel faaliyetin içinde olmayacaklarını duyurmuştu.

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