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Fransız Komünist Partisi PKK'nın yalanına ortak oldu

Zeytin Dalı Harekatı devam ederken sona yaklaşılan bu günlerde terör seviciler gözlerini Afrin'e dikti. Fransız Komünist Partisi de onlardan biri oldu. Parti, Twitter üzerinden yalan paylaşım yaptı.

Haber Merkezi | 12.03.2018 - 13:16..
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Zeytin Dalı Harekatı terörü bitirme misyonuna ulaşmak üzere. Afrin'de 52 gündür sürdürülen harekat, son aşamasına geldi. Teröristler kendilerini bekleyen mutlak son karşısında kaçışlarını sürdürürken, terör seviciler de PKK'lılara sahip çıkmaya çalışıyor.

Fransız Komünist Partisi PKK'nın yalanına ortak oldu

YALAN PAYLAŞIM YAPTILAR

PKK'lılara sahip çıkmak için Afrin'de TSK ve ÖSO eliyle işkenceler, eziyetler yapıldığı yalanlarını söyleyen terör seviciler, bu sefer de Afrin diye Doğu Guta vahşetini kendilerine mazleme etti.

Bu sefer bu malzemeyi kullanan da Fransa Komünist Partisi oldu. Partinin resmi Twitter hesabından yapılan bir paylaşımda Afrin'in bombalandığı yalanlarını sürdürdü. Ancak paylaşımın yalan olduğu çok kısa sürede ortaya çıktı.

Fransız Komünist Partisi PKK'nın yalanına ortak oldu

AFRİN DEDİLER DOĞU GUTA ÇIKTI

Komünist partinin paylaşımının da yalan olduğu kısa süre içerisinde ortaya çıktı. Partinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Afrin diye gösterilen o dehşetli bombardımanın yapıldığı yerin, aslında rejim şiddetine maruz bırakılan Doğu Guta olduğu ortaya çıktı.

Fransız Komünist Partisi'de PKK'nın yalanına ortak olan, destek veren bir başka terör sevici oldu.

Fransız Komünist Partisi PKK'nın yalanına ortak oldu

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