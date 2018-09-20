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Fransız Mahkemesi Le Pen'den 'psikiyatri testi' istiyor

Fransa Mahkemesi, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen'den akıl sağlığı ile ilgili test talep etti.

Haber Merkezi | 20.09.2018 - 17:42..
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DEAŞ'a ait infaz görüntülerini 2015'te paylaştığı için hakkında soruşturma açılan Le Pen, "Tweet atarak DEAŞ dehşetini duyurduğum için 'yargı' benim psikiyatri testi yaptırmama hükmediyor. Nereye kadar gidecekler?" ifadelerinin yer aldığı bir mesaj paylaştı.

12 EYLÜL'DEKİ TUTANAĞI PAYLAŞILDI

Daha sonra ikinci bir paylaşımda daha bulunan Le Pen, Nanterre Mahkemesinin avukatına ilettiği, psikiyatri testine tabi tutulması yönündeki 12 Eylül tarihli karar tutanağını paylaştı.

Fransız Mahkemesi Le Pen'den 'psikiyatri testi' istiyor

"BU REJİM KORKUTUYOR"

Le Pen, bunun olağanüstü bir durum olduğunu kaydederek, "Bu rejim gerçekten korkutmaya başlıyor." ifadelerini kullandı. Fransız basını, Fransız Ceza Yasası'na göre şiddet içeren görüntü ve fotoğrafları paylaşan herkesin yargı sürecinde benzer bir prosedüre tabi tutulduğunu yazdı.

Fransız Mahkemesi Le Pen'den 'psikiyatri testi' istiyor

BİLİRKİŞİ RAPORU ALMASI GEREKİYOR

Yasanın 706-47'nci maddelerinde belirtilen suçları işleyenlerin uzman psikiyatr tarafından kontrol edilip bilirkişi raporu alması gerekiyor.

Le Pen hakkında savcılık, "şiddet içeren görüntüleri yayma" suçundan soruşturma açmış ve aşırı sağcı liderin 3 yıl hapis ve 75 bin avro para cezası ile cezalandırılmasını istemişti.

Fransız Mahkemesi Le Pen'den 'psikiyatri testi' istiyor

Konuyla ilgili ön soruşturma çerçevesinde Le Pen'in dokunulmazlığı geçen yıl mart ayında Avrupa Parlamentosu (AP), ekim ayında da Fransa Ulusal Meclisi tarafından kaldırılmıştı.

Le Pen, 2015'te, partisi ile DEAŞ arasında paralellik kuran bir gazeteciye tepki olarak sosyal paylaşım sitesinden terör örgütünün yaptığı üç infazla ilgili fotoğrafları paylaşmıştı. Tepkilerin ardından Amerikalı gazeteci James Foley'in infazına ilişkin fotoğrafı silen Le Pen, diğer ikisini ise kaldırmayı reddetmişti.

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