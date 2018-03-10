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Fransız moda devi defile için 150 yıllık ağaçları kesti

Fransız modaevi Chanel'in Paris'te düzenlediği bir defile için kesilen canlı ağaçların dekor amaçlı kullanılması tepkilere neden oldu.

AA | 10.03.2018 - 23:24..
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Önceki gün Paris'teki Büyük Saray'da düzenlenen Chanel 2018-2019 Sonbahar/Kış koleksiyonu tanıtım defilesi için hazırlanan canlı ağaç dekoru tepkilere neden oldu.

Fransız moda devi defile için 150 yıllık ağaçları kesti

3 SAATLİK DEFİLE İÇİN 150 YILLIK AĞAÇLARI KESTİLER

BFM TV kanalının haberine göre, dünyaca ünlü modaevinin 3 saat süren bir defile için Paris'in gözde mekanlarından Büyük Saray'ı (Grand Palais) gerçek bir orman dekoruna dönüştürmek amacıyla çok sayıda meşe ağacının kesildiği kaydedildi.

France Nature Environnement isimli dernekten yapılan açıklamada, ünlü modaevinin doğallığa vurgu yapmak için böyle bir yöntemi tercih ettiğini ve kesilen ağaçların ortalama 150 yıllık olduğu belirtildi.

Fransız moda devi defile için 150 yıllık ağaçları kesti VİDEO

Fransız moda devi defile için 150 yıllık ağaçları kesti

"DOĞAL OLMAK BU DEĞİL"

Açıklamada, "Doğal olmak, ormandan kesilen, dekor oluşturmak için kamyonlarla taşınan ve daha sonra çöpe gönderilen ağaçlar değildir." ifadesi yer aldı.

Fransız moda devi defile için 150 yıllık ağaçları kesti

Ünlü modaevi, tasarımcı Karl Lagerfeld tarafından dizayn edilen ve söğütten yapılmış 500 oturak ve çok sayıda ağacın bulunduğu gerçek orman süsü verilmiş bir dekor içerisinde ürünlerini tanıtmıştı.

Tanıtım defilesine çevreciler ve doğal yaşamı savunanlar tepki göstermişti.

Fransız moda devi defile için 150 yıllık ağaçları kesti

AVRUPA MEDYASI, STK'LARI SESSİZ

Gezi olaylarını yaygara çıkarırcasına takip eden Avrupa medyası, yaşanan bu ağaç katliamını basit bir moda haberi olarak geçiştirirken, duruma sadece birkaç sivil toplum örgütünün tepki göstermesi dikkat çekti.

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