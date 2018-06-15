Fransız polisi hakkında skandal mülteci raporu

Avrupa ülkeleri göçmenlere karşı zulüm politikalarını uygulamaya devam ederekn, dünya kamuoyu önünde farklı tartışmalar yapıyor. Bunun son örneği Fransa'da gerçekleşti.

MACRON İTALYA'YI ELEŞTİRMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya'nın göçmenlere karşı tutumunu eleştirerek, sorumluluğu paylaşması gerektiğini belirtmişti.

Ancak bu açıklamanın ardından İngiltere merkezli yardım örgütü Oxfam'ın, Fransa'nın, ülkesine gelen göçmenlere yönelik tavrına dair yayımladığı raporu büyük bir skandalı ortaya çıkardı.

GÖÇMEN ÇOCUKLARIN AYAKKABILARINI PARÇALAYAN FRANSIZ POLİSİ

Rapora göre Fransız polisi gelen göçmenlere çok kötü muamele yaparak, onlara küfürler savurarak geldikleri gibi geri gönderiyor. Üstelik göçmen çocukların ayakkabılarına el koyup, İtalya'ya yaya bir şekilde gönderiyor.

Raporu kaleme alan Oxfam görevlisi Giulia Capitani, "Çocuklara şiddet uygulandığına dair kanıtımız yok. Ancak birçok çocuk anlamadıkları bir dilde aşağılanıyor, itilip kakılıyor. Polisin göçmenleri yıldırma yöntemlerinden biri de 'bir daha gelmeye kalkmayın' demek için ayakkabılarının tabanlarını kesmek" dedi.

ÇOCUKLARIN TELEFONLARINA EL KONULUYOR

İtalyan yardım kuruluşu Intersos'tan Daniela Zitarosa da "Bazı çocukların cep telefonlarına, sim kartlarına el konuluyor. Bu çocuklar ailelerini bile arayamıyor" diye konuştu.