Fransız polisinden silah kaçakçılığı operasyonu

Fransız polisi, silah kaçakçılığı yapan çeteyi gerçekleştirdiği operasyon sonucu çökertti. Polis ve jandarmanın ortaklaşa düzenlediği operasyonda 50’ye yakın kent, kasaba ve köyde 700 silah ele geçirildi.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Gizlenen zulada ele geçirilen silahların arasında 50 makineli tüfek, 250 tabanca ve muhtelif nitelikli birçok tüfek bulunuyordu. Olaya, silah koleksiyonu yapan bazı kişilerin adının karıştığı açıklanırken, yakalanan silahların zulada gizlenmesinin başka bir amaç taşımaya yönelik bir kurgu olduğu belirtildi.

Ele geçirilen silahlarla ilgili olarak 30 kişi gözaltına alınırken, silahları temin ettiği ileri sürülen 4 kişinin tutuklanmak üzere hakim karşısına çıkarılacağı açıklandı. Polis ve jandarmanın ateşli silahlarla mücadele bölümündeki ekibin titiz çalışması sonrası, silahların bazıları duvar arkasına gizlenmiş, bazıları kalın kitaplar kesilerek içerisine yerleştirilmiş, sıcak su ısıtma kazanı süsü verilmiş aletlerin içerisinde gizlenmiş şekilde bulunduğu kaydedildi.