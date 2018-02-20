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Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

Afrin'in teröristlere dar edilmesinin ardından Fransa'da bir araya gelen bazı siyasi isimler, Türk ordusunun durdurulması için imza toplamaya başladı.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 08:16..
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Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere ağır darbeler vurdu.

Havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarla devam eden harekat bazı Avrupa ülkelerinde büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Bu ülkelerden biri de Fransa.

Öyle ki; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, harekatın ilk günlerinde Türk ordusunun geri adım atması için açık bir çağrıda bulunmuştu.

Macron'un bu çağrısından da cesaret alan Fransız siyasetçiler, teröristleri sevindirecek bir adım daha attı.

"ONLAR BİZİM MÜTTEFİKLERİMİZ"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin durdurulması için imza toplamaya başlayan Fransız siyasetçiler, bölge ateş altına alınan grupların müttefikleri olduğuna vurgu yaptı.

"TÜRK ORDUSU GERİ ÇEKİLSİN"

DEAŞ ile mücadeleyi bahane eden Fransızlar, Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyinden bir an önce çekilmesini beklediklerini ifade etti.

MEHMETÇİK'İN DURDURULMASINI İÇİN ATILAN İMZALAR

Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

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