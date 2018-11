Fransız yazar ve filozof Albert Camus’tan yaşama dair enfes alıntılar

Albert Camus, absürdizmin yanında varoluşçuluk ile de ilgilendi. 1957’de aldığı Nobel Edebiyat Ödülü ile Rudyard Kipling’ten sonra bu ödülü alan en genç yazar olan Camus, ödülünü aldıktan 3 yıl sonra da geçirdiği trafik kazası sonucu hayata veda etti...

Filozof yönü ile enfes eserler veren yazar Camus, 105 yıl önce bugün dünyaya geldi. Ülkemizde özellikle "Yabancı" eseri ile çoksatanlar listesinde yer edinmiş Camus'u, verdiği eserlerden seçkilediğimiz 16 enfes alıntı ile anıyoruz…

- Değil mi ki yaşam bir yerde ölümle -yani yoklukla- sonuçlanıyor, öyleyse nedir bu didinip durma, bu yedim-içtim, aldım-verdim, benim-senin kavgasının anlamı?

(Yabancı)

*

- Umutsuzluk susar. Kaldı ki susmak bile, eğer gözler konuşuyorsa bir anlam taşır.

(Yabancı)

*

- Gülümsedim, ama hayalim yine aynı ciddi ve kederli ifadeyi korudu.

(Yabancı)

*

- Hiç kimse zevklerinde ikiyüzlü olmaz.

(Düşüş)





- Her şeyin anlamsız olduğunu söylediğimiz anda bile anlamlı bir şey söylemiş oluyoruz.

(Yabancı)

*

- Bazılarının sırf 'normal' olabilmek için muazzam bir enerji sarf ettiğini kimse fark etmiyor.

(Denemeler)

*

- İnsanın her gün yaptığı en iyi şey intihar etmemeye karar vermektir.

(Denemeler)

*

- Zaten annem de böyle düşünürdü; sık sık, insanın sonunda her şeye alışacağını tekrarlardı.

(Yabancı)





- Kazanmak zorunda olduğum yaşamım var.

(Mutlu Ölüm)

*

- Her günah ölümcüldü ve her kayıtsızlık suçtu. Ya her şeydi ya da hiç.

(Veba)

*

- Kalbimi dinliyordum. Bu kadar uzun zamandan beri bana yoldaşlık eden bu gürültünün kesilebileceğini aklım almıyordu. Zaten kuvvetli bir hayal gücüm hiç olmamıştır.

(Yabancı)





- Tabi gerçek aşk pek az rastlanan bir şeydir, aşağı yukarı yüzyılda iki ya da üç kez görülür. Bunların dışında boş gurur ya da can sıkıntısı vardır.

(Düşüş)

*

- Yine bir süre sustuktan sonra, tuhaf biri olduğumu, beni kuşkusuz bu yüzden sevdiğini ama belki günün birinde yine aynı sebepten nefret edebileceğini mırıldandı.

(Yabancı)

*

- İnsan hayatını hiç değiştiremez ki. Zaten herkesin hayatı birbiriyle aynıdır.

(Yabancı)





- Bir insanın tek başına mutlu olması utanılacak bir şeydir.

(Yabancı)

*

- Çünkü sevilmemek yalnızca şanssızlıktır: Hiç sevmemek mutsuzluktur.

(Yaz)

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap