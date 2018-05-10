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Fransızca bölümüne öğrenci alınmayacak üniversiteler

YÖK, henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine, yeni bir karar alınıncaya kadar öğrenci yerleştirilmemesine karar vermişti.

AA | 10.05.2018 - 14:45..
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YÖK'ten (Yükseköğretim Kurulu) edinilen bilgiye göre, henüz öğrencisi olmayan Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine yönelik kısıtlama kararının alınmasında özellikle mezun-istihdam ilişkisi ve Fransa ile mütekabiliyet konusu etkili oldu.

HENÜZ ÖĞRENCİ ALMAYAN 16 PROGRAM VAR

Fransa'da hiçbir üniversitede lisans düzeyinde eğitim veren Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkoloji bölümü bulunmuyor. YÖK yetkilileri, Türkiye’de henüz öğrenci almaya başlamamış olan Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümü ve programı sayısının 16 olduğunu bildirdi.

Fransızca bölümüne öğrenci alınmayacak üniversiteler

ÖĞRENCİ ALAMAYACAK ÜNİVERSİTELER

Yetkililer, bunlardan 12'sinin Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü, 4'ünün Fransızca öğretmenliği bölümü olduğunu belirtti.

Aralarında Aksaray, Akdeniz, Ankara Sosyal Bilimler, Çankırı Karatekin, İstanbul Medeniyet, Karadeniz Teknik, Kırıkkale, Mersin ve Mehmet Akif Ersoy üniversitelerinin de bulunduğu 16 üniversitenin Fransız Dili ve Edebiyatı ile Fransızca öğretmenliği bölümlerine öğrenci alınmayacak.

Fransızca bölümüne öğrenci alınmayacak üniversiteler

MEVCUT BÖLÜMLER AKSAMA YAŞAMAYACAK

Yükseköğretim sisteminde öğrencisi olan ve eğitim öğretimi sürdüren 19 Fransız Dili ve Edebiyatı ve Fransızca öğretmenliği bölümü ve programı bulunuyor. Öğrencisi bulunan mevcut bölümler, eğitim öğretimlerine hiçbir aksama olmaksızın devam edecek.

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