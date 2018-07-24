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Fransızlar kente sivrisinek girişini yasakladı

Fransa'da belediye başkanının sivrisinek kararı, Türkiye'de OHAL sonrası valilere verilen şehirlere giriş çıkışı düzenleme yetkisini akıllara getirdi.

AA | 24.07.2018 - 22:04..
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Fransızlar kente sivrisinek girişini yasakladı

Fransa'nın batısında Maine-et-Loire bölgesindeki Briollay Belediye Başkanı Andre Marchand'ın semtin sivrisinek istilasına uğraması üzerine kendisine devamlı şikayette bulunan semt sakinlerine çaresizliğini anlatmak için ay başında "sivrisineklerin semte girişini yasaklayan" bir karar aldığı öğrenildi.

Marchand, basına yaptığı açıklamada, 3 bin kişinin yaşadığı Briollay'ın hazirandaki sellerden sonra sivrisinek istilasına uğradığını ve semt sakinlerinin de bundan şikayetçi olduğunu söyledi.

"MİZAHİ BİR YOL"

Semt sakinlerinin, sivrisinekler konusuna çözüm bulması için kendisine baskı yaptığını söyleyen Marchand, kendisinin de bu ay başında "sivrisineklerin semte girişini yasaklayan" bir karar almak zorunda kaldığını belirtti.

Marchand, "Bu karar insanlara bu konuda hiçbir şey yapamayacağımı anlatmanın mizahi yoludur" dedi.

Semtin çeşitli yerlerinde sivrisinekler için tuzaklar yerleştirdiğini ancak buna rağmen halkın hala şikayetçi olduğunu dile getiren Marchand, elinden daha fazla birşey gelmediğini kaydetti.

Marchand, kararı aldıktan sonra tesadüfen sivrisineklerin azaldığını ancak herhangi bir sel durumunda yeniden semtin sivrisinek istilasına uğrayabileceğini sözlerine ekledi.

"UZAYLILAR GİREMEZ"

Daha önce de Fransız kasabalarında tuhaf kararnameler çıkarılmıştı.

Bunlardan biri de Châteauneuf-du-Pape kasabasının belediye başkanının çıkardığı 'uzaylılar giremez' kararnamesi. 60'ı aşkın senedir uzaylıların girmesinin yasak olduğu kasabada, 2017 yılında belediye başkanı, ''UFO'lar inmedi, uzaylılar istila etmedi, demek ki kararname işe yaradı'' esprisini yapmıştı.

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