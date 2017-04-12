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Fransızların 5'te 1'i ülkeyi terk edebilir

Fransa'da seçim öncesi yapılan araştırmada, her 5 Fransız'dan 1'inin istediği aday seçilmezse ülkeyi terk etmeyi planladığı ortaya çıktı.

12.04.2017 - 17:24
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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına ortaya çıkan skandallar ve adli soruşturmalar damga vuruyor. Aşırı sağ ve aşırı sol adayların yükselişe geçtiği son yapılan anketlere yansırken, tekrar aday olmayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı François Hollande da cumhurbaşkanı seçiminin olası sonucu konusunda "endişe duyduğunu" açıkladı.

KAMUOYU ARAŞTIRMASI YAPILDI

Fransız halkının siyasi belirsizlik ortamında geleceğe yönelik kaygıları, kamuoyu anketlerine yansıdı. Yougov tarafından Demepool şirketi için 22 ve 23 Mart tarihlerinde yapılan ankete göre, Fransız halkının yüzde 20'sinin, "Seçim sonuçlarının beklentilerine uymadığı takdirde Fransa'yı terk etmeyi planladığı" ortaya çıktı.

SOSYAL GÜVENLİK İMKANLARINI BIRAKMAK İSTEMİYORLAR

Anket sonucunda, en çok 25-34 ve 45-54 yaşlarındaki vatandaşların ülkeden ayrılma taraftarı olduğu belirtildi. Anket sonucuna göre, gitmeyi düşünen Fransızların geride bıraktığına pişman olacağı şeyler ise yüzde 26 ile sosyal güvenlik imkanları, yüzde 24 ile ülkenin tarihi ve doğal varlıkları ve yüzde 23 ile gastronomi olarak sıralandı.

YURT DIŞINA YERLEŞEN 2 MİLYON FRANSIZ VAR

Resmi rakamlara göre, yurt dışına yerleşen Fransız vatandaşı sayısının iki milyondan fazla olduğu açıklandı. 2013'te yurt dışına gidenlerin yüzde 80'ini 18-29 yaşlarındakilerin oluşturduğu belirtilirken, Fransa Dışişleri Bakanlığı rakamlarına göre, gitmeyi tercih eden her iki kişiden biri bu kararı, daha iyi bir mesleki gelecek kaygısı nedeniyle aldı.

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