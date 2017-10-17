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Fransızların yüzde 38'i otoriter bir hükümet istiyor

Fransa'da halkın yüzde 38'inin otoriter bir hükümetten yana olduğu bildirildi.

17.10.2017 - 00:03
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Ifop araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, Fransızların yüzde 30'u ülkenin köklü bir reformdan geçirilmesi için otoriter bir politik güç gerektiğini kaydetti.

Araştırmaya katılanların yüzde 38'i otoriter bir hükümetten yana olduklarını belirtirken, bunların yüzde 55'i de gerekirse bu hükümet için atanmış uzmanların görevlendirilebileceğini kaydetti.

Fransızların yüzde 38'i otoriter bir hükümet istiyor

Bu görüşün aşırı sağcı Ulusal Cephe seçmeni tarafından yüzde 55, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi seçmeni tarafından yüzde 51 oranında paylaşıldığı bildirildi.

Fransa'da otoriter bir hükümetten yana olanların oranının Ekim 2015'te yüzde 40 olduğu kaydedildi.

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Fransızların yüzde 38'i otoriter bir hükümet istiyor

Fransızların yüzde 38'i otoriter bir hükümet istiyor

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