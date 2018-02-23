D.B. idaresindeki 48 BD 637 plakalı cip sürücüsü fren yerine gaza basınca sokakta faaliyet gösteren dükkana girdi.

DÜKKANDA MADDİ HASAR VAR

Cam çerçevenin inip ortalığın savaş alanına döndüğü dükkanda maddi hasar oluştu.

Dükkanın işletmecisi Harun Aksu’nun ise kazadan saniyeler önce dışarı çıktığı öğrenilirken o esnada içeride kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadı.

Fren yerine gaza basınca dükkana girdi VİDEO

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araç bölgeden kaldırıldı.