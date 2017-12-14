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Freni boşalan tır, 6 araca zarar verdi

Kağıthane'de inşaat malzemesi yüklü tır, freni boşalınca 6 araca birden çarptı.

İHA | 14.12.2017 - 19:09..
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Kağıthane, Talatpaşa, Aslıhan Sokak üzerinde saat 17.00 sıralarında inşaat malzemesi yüklü bir tır sokağa girerek ilerlemeye başladı. Bir süre ilerledikten sonra karşı istikametten bir otomobilin gelmesi üzerine duraklayan tırın freni boşalarak kaymaya başladı.

TIR DEVRİLDİ

Yaklaşık 100 metre kayan tır yan yatarak devrildi. İnşaat malzemesi yüklü tırın kaydığı sırada park halinde bulunan 6 otomobile de zarar verdiği öğrenildi.

Freni boşalan tır, 6 araca zarar verdi

CAN KAYBI YOK

Otomobillerde maddi hasar meydana gelirken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Freni boşalan tır, 6 araca zarar verdi

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