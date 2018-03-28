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Frida Kahlo'nun hayatı balede anlatılacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi, Meksikalı ressam Frida Kahlo'nun hayatının yansıtıldığı baleyi ilk kez seyirciyle buluşturacak.

AA | 28.03.2018 - 14:26..
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  2. Kültür Sanat

Mersin Devlet Opera ve Balesi Meksikalı dünyaca ünlü ressam Frida Kahlo'nun hayatından kesitler sunulan Frida balesinin prömiyerini gerçekleştirecek.

Yönetmenliği ve kareografisini Özgür Adam İnanç'ın yaptığı iki perdelik eser, 29 Mart Perşembe günü Mersin Kültür Merkezi'nde ilk kez seyirciyle buluşacak.

Frida Kahlo'nun hayatı balede anlatılacak

ÜNLÜ BESTECİLERİN ESERLERİNE YER VERİLECEK

Ünlü bestecilerin eserlerinin ses vereceği balenin orkestra şefliğini Burak Şatana, dramaturjisini Füsun Ataman, dekor tasarımını Aykut Öz, kostüm tasarımını Tülay Şimşek, ışık tasarımını Tarı Deniz, video-projeksiyonu da Alper Güneri üstlenecek.

Frida Kahlo'nun hayatı balede anlatılacak

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