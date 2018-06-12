FT: Türkiye'nin Kandil için bölgede askeri yok

Türkiye, hem Suriye'de hem de Kuzey Irak'ta PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlara devam ediyor. Sınırdaki tüm PKK inlerini yerle bir eden TSK, kara ve hava birlikleriyle sahada etkinliğini sürdürüyor.

PKK'lı teröristler İHA'larla görüntüleniyor ve havadan ve karadan tek tek etkisiz hale getiriliyor. Kurulan 11 askeri üs ile teröristlerden temizlenen bölgeler güvenlik altına alınıyor.

TANKLAR KONUŞLANDI

TSK’nın ağırlıklı olarak Kandil’e inen Hakurk bölgesinde yoğunlaştırdığı operasyon kapsamında içeriye tanklar sokularak daha önceden kurulmuş 11 ayrı üs bölgesine konuşlandı. Tanklar, ‘şu an için’ bir kara harekâtı değil, teröristlerin geçişlerinin tam kontrol altında tutulması için üzerlerindeki termal kameralarından yararlanılmak amacıyla bölgede.

AFRİN’DEN KUZEY IRAK’A

Karada Hakurk ve civarında yoğunlaşan operasyonun derinliği son bir haftada 30 kilometreye kadar ulaştı. Yüksekova 3. Sınır Tümen Komutanlığı’na bağlı Hakkâri Dağ ve Komando Tugayı ile 34’üncü Sınır Tugayı tarafından gerçekleştirilen harekâta, takviye güçler de gönderiliyor.

Daha önce Suriye Afrin’de yapılan Zeytin Dalı Harekâtı’na katılan Denizli 11. Komando Tugayı’na bağlı birlikler de bölgeye sevk edilmeye başlandı.

"BAĞDAT ÖFKELENECEK"

Askeri olarak henüz hazırlıkların tamamlanmadığını, bölgede yeteri kadar asker olmadığını yazan FT, ayrıca bu operasyonun Bağdat'ı kızdırabileceğini de yazdı.

"ZORLU DAĞLIK BÖLGELERDE GEREKTİĞİ KADAR KARA BİRLİĞİ YOK"

Laura Pitel imzalı haberde şu ifadeler yer aldı:

"Bir süredir bölgedeki askeri varlığını genişleten Türkiye, haftalardır burada hava saldırıları düzenliyor. Erdoğan, Suriye sınırındaki PKK ile bağlantılı Kürt grupları Afrin'den çıkardığı gibi Kandil'deki 'terör bataklığını da kurutacağını' söylüyor.

Ancak askeri uzmanlar zorlu dağlık bölgede etkin bir operasyon başlatabilmek için gereken sayıda kara birliklerinin sahaya geldiğine ilişkin herhangi bir işaret görmediklerini kaydediyor."

"TÜRKİYE'NİN BÖLGEDE YETERİ KADAR ASKERİ YOK"

İsmini vermeyen batılı bir askeri yetkilinin sözlerine yer veren gazete şu ifadeleri yazdı: Bölgede hareketlilik giderek artmış olsa da, birlikler büyük çaplı bir operasyon için gerekli olan yaklaşık 10.000 asker sayısına ulaşmadı, 1000 civarında asker bulunuyor.

"BAĞDAT'I KIZDIRMA RİSKİ VAR"

FT'nin haberi şöyle devam etti:

"Erdoğan hükümeti yıllardır belirli aralıklarla Kandil'deki PKK hedeflerine hava saldırıları düzenliyor ama bölgede kapsamlı bir kara operasyonu hiç düzenlenmedi.

Geniş çaplı bir operasyon Bağdat'ı da kızdırma riski barındırıyor. Irak Başbakanı Haydar el İbadi geçen hafta yaptığı açıklamada PKK'ın Türkiye'ye saldırmak için topraklarını kullanmasına izin vermeyeceği, bunun için de Ankara'yla işbirliğine hazır olduğunu duyurdu. Ancak İbadi Ankara'yı 'Irak'ın egemenliğine de saygı duyması' konusunda uyardı ve Türk siyasetçileri seçimlerden önce gerilimi canlandırmakla suçladı."

Gazete, muhalefetin de Erdoğan'ı siyasi çıkarları için harekat tehdidinde bulunmakla suçladığını yazdı.