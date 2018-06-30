Fuat Sezgin yaşamını yitirdi

Dünyanın önde gelen tarihçilerinden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Bilimler Tarihi alanında dünyanın sayılı otoritelerinden birisi olan Profesör Fuat Sezgin, Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca da dahil, 27 dili çok iyi derecede biliyordu. Bilim tarihi hocası Fuat Sezgin, bugün hayatını kaybetti. Hayatı boyunca pek çok bilimsel çalışmada bulunan Sezgin, derin bilgi ve entelektüel birikimiyle, kültür, sanat ve tarih hayatımıza önemli katkılar sundu, önemli kitaplara imza attı.

İSLAM BİLİMLERİNE YOĞUNLAŞTI

Fuat Sezgin, 24 Ocak 1924 tarihinde Bitlis'te dünyaya geldi. 1943-51 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsü'nde, İslami Bilimler ve Oryantalizm alanında otorite sayılan Alman oryantalist Hellmut Ritter'in yanında öğrenim gördü. Öğretmeninin bilimlerin temelinin, İslam Bilimleri'ne dayandığını söylemesiyle bu alana yönelen Fuat Sezgin, 1951 senesinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdikten sonra, Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde doktora yaptı.