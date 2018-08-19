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Fuhuş bahanesiyle buluştuğu kişileri gasbetti

Kocaeli’de fuhuş için anlaştığı şahısları, buluştuğu adreste elektro şokla tehdit edip gasbeden 19 yaşındaki genç kız, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İHA | 19.08.2018 - 14:54..
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İzmit’te internet üzerinden 2 farklı şahısla anlaşan D.Y.(19) adlı kadın, şahıslarla farklı adreslerde buluşmak için randevulaştı. Farklı zamanlarda iki ayrı kişiyle buluşan D.Y., fuhuş amaçlı buluştuğu şahısları, elektro şok cihazıyla tehdit ederek paralarını gasbetti.

Fuhuş bahanesiyle buluştuğu kişileri gasbetti

Gasbedilen şahısların ihbar etmesi üzerine İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Şube ekipleri inceleme başlattı. Olayı gerçekleştiren kadının D.Y. olduğunu tespit eden polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Fuhuş bahanesiyle buluştuğu kişileri gasbetti ViDEO

FARKLI SUÇ KAYITLARI DA OLDUĞU ANLAŞILDI

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda D.Y. adlı kadın, İzmit Ömerağa Mahallesi’de bulunan belediye binası önünde şahsı gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şahsın sorgusunda çok sayıda benzer suçtan kaydı olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan D.Y., adliyeye sevk edildi.

Fuhuş bahanesiyle buluştuğu kişileri gasbetti

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