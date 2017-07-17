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Fuhuştan yakalanan 23 kadından 7'si hamile çıktı

Bursa'da yapılan fuhuş operasyonunda yakalanan 23 kadından 7'sinin hamile olarak fuhuş yapmaya devam ettikleri ortaya çıktı.

17.07.2017 - 10:32
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçen perşembe gecesi yol kenarlarında ve caddelerde, otomobilleri durdurarak fuhuş pazarlığı yapan kadınlar ve travestilere yönelik operasyon düzenledi. Polis, fuhuş yaptığı gerekçesiyle 23 kadını ve 2 travestiyi gözaltına alındı.

Fuhuştan yakalanan 23 kadından 7'si hamile çıktı

FUHUŞTAN YAKALANAN 23 KADINDAN 7'Sİ HAMİLE

Emniyete götürülen şüphelilere, Kabahatler Kanunu uyarınca 227'şer lira para cezası uygulandı. 23 kadının yapılan muayenesinde 7'sinin hamile olduğu ve bu halde fuhuş yaptıkları ortaya çıktı. Bu kadınların, anlaştıkları erkeklerle boş arazilerde veya araçların içinde birlikte oldukları kaydedildi. Kadınlar para cezasının ardından serbest bırakıldı.

Fuhuştan yakalanan 23 kadından 7'si hamile çıktı

6 AYDA 468 BİN LİRA CEZA

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 2017'nin ilk 6 ayında gerçekleştirdiği operasyonlar ile 2 bin 63 kadın ve travestiye 468 bin 52 lira para cezası uygularken, fuhuşa aracılık eden 58 kişi gözaltına alındı. Polis, bu süre içersinde fuhuş yapılan 93 evi de mühürledi.

Fuhuştan yakalanan 23 kadından 7'si hamile çıktı

Fuhuştan yakalanan 23 kadından 7'si hamile çıktı

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