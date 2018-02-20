taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.000
USD
3,7754
EURO
4,6619
ALTIN
162,37
PETR
65,1300

Fukuşima'daki intihara tazminat kararı

Japonya'da mahkeme, nükleer felaket nedeniyle köyünün tahliye edileceğini öğrendikten sonra intihar eden kişinin ailesine 15,2 milyon yen tazminat ödenmesine karar verdi.

AA | 20.02.2018 - 12:15..
  1. Haberler
  2. Dünya

Fukuşima Bölge Mahkemesi, Fukuşima nükleer santralinin işletmecisi Tokyo Elektrik Enerjisi Şirketi'nin (TEPCO) nükleer felaketin ardından doğup büyüdüğü Iitate köyünün boşaltılacağını öğrenmesinin ardından intihar eden 102 yaşındaki Fumio Okubo'nun ailesine 15,2 milyon yen (535 bin lira) ödemesine hükmetti.

TAHLİYE KARARI ÖLÜMÜNE YOL AÇTI

Ailesi, Okubo'nun hayatı boyunca Fukuşima nükleer santralinin yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısında bulunan Iitate köyünün dışına çıkmadığını, tahliye kararının onun ölümüne yol açtığını ifade etti. Okubo'nun ailesi TEPCO'dan 60 milyon yen tazminat talep etmişti.

Fukuşima'daki intihara tazminat kararı

Japonya'da 11 Mart 2011'de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami, Fukuşima nükleer santralinde radyoaktif sızıntıya neden olmuştu. Bölgede yaşayan on binlerce kişi sızıntı sonrası evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Fukuşima'daki intihara tazminat kararı

Sızıntının tamamen kontrol altına alınıp santralin tasfiye edilmesinin on yıllar süreceği tahmin ediliyor.

 



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

Zekai Paşa'nın şehit Ömer Halisdemir'i alnından öptüğü an

115
Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

Kahraman şehit Ömer Halisdemir'in şehadete yürüdüğü o an

213
Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

Fransız siyasetinde Türk ordusu durdurulsun girişimi

125
Hendek kazarken petrol buldular

Hendek kazarken petrol buldular

65
TTB şehir hastanelerine karşı mücadele kararı aldı

TTB şehir hastanelerine karşı mücadele kararı aldı

158
Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

Fergie, NBA All-Star'da ABD marşını söylerken rezil oldu

39
Ercüment Ovalı ödülünü Eren Bülbül'e ve askerlerimize adadı

Ercüment Ovalı ödülünü Eren Bülbül'e ve askerlerimize adadı

187
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM