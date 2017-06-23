Futbol topu nasıl yapılır

Futbolun İngilizler tarafından bulunduğu söylense de, top oyunlarının tarihi Sümerlere kadar uzanır.

Tüm dünya tarafından en çok takip edilen spor dalı olan futbol, Türkiye'de de büyük bir gelişme sağladı.

FUTBOLA ENGEL YOK

Sokaklardan, caddelere, caddelerden statlara yayılan futbolun neden bu kadar çok oynandığının yanıtı oldukça basit. Zaman olarak sorunu yok. İster gündüz, ister gece futbol oynanabilir. Mekan olarak da futbola bir engel yok. Ofisinizde bile hemen kaleleri kurarak maç yapanlara rastlayabilirsiniz!

HER YERDE OYNANABİLİR

Peki ya malzeme? Futbol için gereken tek malzeme toptur... Sokak aralarında yapılan maçlarda kimi zaman bir şişe kullanılır; kimi zaman da koli bandıyla sarılan kağıttan top...

FUTBOL TOPU NASIL YAPILIR

Futbolcular ise profesyonel olarak yapılan toplarla oyun oynar. Profesyonel futbol toplarının nasıl yapıldığı ise, izleyiciler tarafından her zaman merak edilen bir konudur.

Şimdi size futbol topunun nasıl yapıldığını anlatalım.

İlk olarak belirli ölçülerde deri-kumaş karışımı bir madde kesilir. Daha sonra kumaş beşgenlere ayrılarak topu oluşturan parçacıklara bölünür. Parçalar, dikiş makinesi yardımıyla birbirine dikilir.

Yapım sırasında sık sık kontroller yapıldıktan sonra, topun ağırlığını ölçülür.

ŞAMBREL YERLEŞTİRME

Bu işlemden sonra da sıra şambrelin içeriye yerleştirilmesine gelir. Şambrel de yerleştirildikten sonra son beşgen dikilir ve top tamamlanmış olur.

Şambreli dikildikten sonra içinde bulunan havayı dışarı salmaması için bir supap takılır ve top şişirilir.

TUTKAL BANYOSU

Topun dış kısmını oluşturan asıl kauçuk deri karışımın yapışması için oldukça kuvvetli bir tutkal ile top yıkanır.

Artık topun dış yüzeyini oluşturma zamanı geldi.

Beşgenler katman katman hazırlannır.

Her bir katmanda farklı maddeler kullanılır ve bu da topun yumuşaklığından dokusuna kadar her şeyini belirler.

Son olarak beşgenler bir araya getirilir ve topun üzerine yapıştırılır.

Şimdi ise topun içine asıl havası pompalanır ve kontroller her zaman olduğu gibi devam eder.

Son olarak da top paketlenir ve servise uygun hale gelir.