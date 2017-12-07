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Futbolculara vergi indirimi Meclis'te onaylandı

Meclis'ten sporcuları sevindiren karar çıktı. Futbolculara en düşük vergiyi uygulayan ülkelerden biri olan Türkiye, bu uygulamayı 2 yıl daha uzattı.

AA | 07.12.2017 - 07:38..
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Futbolculara vergi indirimi Meclis'te onaylandı

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş imzasıyla verilen "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

31 ARALIK 2019'A KADAR...

Yasaya göre, sporculara yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan gelir vergisi kesintisi oranlarının geçerlilik süresi 31 Aralık 2017'den, 31 Aralık 2019'a uzatılacak.

HANGİ LİGDE NE KADAR VERGİ ÖDENİYOR

Halen yürürlükte olan vergi kanunu 2017 sonuna kadar sporculara Gelir Vergisi Kanunu üzerinden yapılan ücret ve ücret sayılan ödemelerden lig usulüne tabi spor dallarında, en üst ligdekiler için yüzde 15, en üst altı ligdekiler için yüzde 10, diğer liglerdekiler için yüzde 5 ve lig usulüne tabi olmayan spor dallarındaki sporculara yapılan ödemeler ile milli sporculara uluslararası müsabakalara katılmaları karşılığında yapılan ödemelerden yüzde 5 vergi ödenmesi öngörüyordu.

Futbolculara vergi indirimi Meclis'te onaylandı

TÜRKİYE VERGİ CENNETİ

Avrupa’nın önde gelen liglerinin vergi uygulamalarına baktığımızda Türkiye’deki futbol kulüpleri vergi konusunda oldukça avantajlı görünüyor.

AVRUPA'DA İKİ KATI FAZLA

Avrupa’daki bir kulüp, bir futbolcu için Türkiye’dekinden iki katı fazla vergi ödüyor.

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