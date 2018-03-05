Füzelerin terör hedeflerine fırlatıldığı anlar

Deniz Selin Ünlüdağ, Rusya'da düzenlenen Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda şampiyon oldu. 95 yıllık eskrimin Türkiye tarihinde, bu başarıyı elde eden ilk kadın sporcumuz oldu.

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Putin'e ABD seçimlerine müdahale iddiası yine soruldu

Trump'ın kazandığı seçimlere Rusya'nın müdahale ettiği iddialarına bir kez daha yanıt veren Rus Lider, bunun koca bir yaygara olduğunu söyledi.