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Füzelerin terör hedeflerine fırlatıldığı anlar

Mehmetçik seslendi: "Vatan uğruna can alıp can verenlerin şerefine atış serbest..." Fırlatılan füzelerle terör hedefleri birer birer vuruldu.

Haber Merkezi | 05.03.2018 - 11:39..
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Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 2777 terörist etkisiz hale getirildi.

Harekattan paylaşılan son görüntülerde terör örgütlerine ait hedeflerin, Türk tankları ve çok namlulu roketatarlardan atılan uzun menzilli füzelerle vurulduğu görüldü.

"VATAN UĞRUNA CAN ALIP CAN VERENLERİN ŞEREFİNE"

Görüntülerde Mehmetçiğin "Vatan uğruna can alıp can verenlerin şerefine atış serbest" sözlerinin ardından füzelerin terör hedeflerine fırlatıldığı görülüyor.

Füzelerin terör hedeflerine fırlatıldığı anlar ViDEO

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