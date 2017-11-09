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Galata Kulesi'nden tarihi atlayış gerçekleştirildi

Ekstrem sporcu Cengiz Koçak, 385 yıl sonra Galata Kulesi'nden atladı.

09.11.2017 - 08:28
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İlk defa 22 AB ülkesi dışında bir ülkede gerçekleşen European Outdoor Film Tour (EOFT) kapsamında, Hezârfen Ahmed Çelebi gibi Galata Kulesi’nden Üsküdar’a uçmayı hedefleyen BASE jumper Cengiz Koçak, “Hiç denenmemiş bir yöntemle uçuş yapacağım. İşin heyecanı şu ki, Boğaz’ın sularına gömülme ihtimalim de var.” demişti.

Koçak, Galata kulesinden yaptığı paraşüt atlayışıyla hedefine ulaşacağı 7 aşamadan ilkini gerçekleştirmiş oldu.

Cengiz Koçak, heyecanla Galata Kulesi'nden Üsküdar'a uçacağı günü bekliyor.

Galata Kulesi'nden tarihi atlayış gerçekleştirildi

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