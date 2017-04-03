Galatasaray Adanaspor'u farklı yendi

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray, evinde Adanaspor'u ağırladı. Başakşehir'in kaybettiği haftada kazanarak ikincilik yolunda rakibine yaklaşmak isteyen sarı-kırmızılı ekip sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

GALATASARAY'DA PODOLSKİ SAHNEYE ÇIKTI

Galatasaray maça oldukça istekli başladı. Adanaspor'u kendi yarı sahasına hapseden sarı-kırmızılı ekip aradığı golü Podolski ile buldu.

Maçın 25. dakikasında Selçuk İnan'in ceza sahasına doldurduğu topu kafayla kaleye gönderen Podolski, Adanaspor kalecisi Itandje'ın meşin yuvarlağı elinden kaçırmasıyla takımını 1-0 öne geçirmiş oldu.

Temponun son derece yüksek olduğu ilk yarıyı Galatasaray Podolski'nin tek golüyle 1-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARI GOLLE BAŞLADI

Galatasaray ilk yarıdaki baskılı oyununu ikinci yarının başında da sürdürdü. Cimbom ikinci devreye adeta golle başladı.

Eren'in pasında sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues, ceza sahası dışından muhteşem bir gole imza atarak farkı 2'ye çıkardı.

ÜST ÜSTE 2 PENALTI KARARI

Galatasaray, Adanaspor karşısında 55 ve 59. dakikalarda 2 penaltı kazandı. Önce Linnes'in yerde kalmasıyla kazanılan penaltıyı Selçuk İnan ağlara gönderdi.

Ardından Yasin'in ortasında Adanaspor savunması topa elle müdahale edince hakem bir kez daha penaltı kararı verdi. Selçuk İnan yine topun başında geçti ve skoru 4-0'a getirdi.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Galatasaray, Adanaspor'u 4-0 yendi.

BAŞAKŞEHİR'LE FARK 4 PUAN

Galatasaray, Başakşehir'in Akhisar'a yenildiği haftayı iyi değerlendirdi ve rakibiyle olan puan farkını 4'e indirdi. Önümüzdeki hafta 53 puanlı Medipol Başakşehir, puanını 49'a yükselten Galatasaray'ı konuk edecek.