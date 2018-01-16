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Gambiya'da 21 bin kişi AIDS hastası

Batı Afrika ülkelerinden Gambiya'da 21 bin kişinin İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü'nün neden olduğu AIDS hastası olduğu bildirildi.

AA | 16.01.2018 - 22:54..
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Gambiya'da faaliyet gösteren sivil toplum örgütü HIV/AIDS Ağı Başkan Lamin D. Njie yaptığı açıklamada, ülkede 21 bin kişinin AIDS hastası olduğunu, bunların 7 bininin tedavi altında bulunduğunu ifade etti.

Gambiya'da 21 bin kişi AIDS hastası

DEVLET ÇALIŞMA BAŞLATTI

Njie, halkın AIDS'e karşı ilgisizliğine vurgu yaparak, hastalık ile mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar başlattıklarını kaydetti.

Gambia'daki UNAIDS'ın Batı Afrika Acil Durum Planı ve BM Ortak Programı iş birliğinde ülkede HIV/AIDS ile mücadele konusunda program yaptığını hatırlatan Nije, programda elde edilen fonların AIDS hastalarının tedavi, bakım ve desteğinde kullanılacağını vurguladı.

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