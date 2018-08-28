Game of Thrones hayranlarına üzen haber

Game of Thrones'un görsel efekt süpervizörü Joe Bauer, 8. sezonun 2019'un Nisan'da gösterimde olamayacağını söyledi.

"FİNAL BİTMESİ GEREKTİĞİ GİBİ BİTİYOR"

Game of Thrones'un devam dizisi için 8. sezonun gecikeceğini ifade eden Joe Bauer, "2019 Mayıs'ına kadar 8. sezon üzerinde çalışacağız ancak devam dizisinin çekimleri Şubat'ta başlıyor, en azından pilot bölüm böyle. Yani onlar başladığında bizim halen daha 8'inci sezonla ilgili yapacak çok fazla şeyimiz olacak" dedi.

Bauer, "Bence final çok cesurca. İzlemesi çok ilginç olacak. Objektif bir şekilde baktığımda, bu dizi başka bir şekilde sona eremezdi gibi düşünüyorum; bence bitmesi gerektiği gibi bitiyor" şeklinde konuştu.