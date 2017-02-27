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Game of Thrones'un ‘dev’i hayatını kaybetti

Game of Thrones dizisinde ‘dev’i canlandıran 2,33 metrelik basketbolcu Neil Fingleton, 36 yaşında hayata veda etti.

27.02.2017 - 16:06
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Bir dönem ABD’de basketbol oynayan, 2,33 metrelik boyuyla İngiltere’nin en uzun kişisi olan Fingleton’ın, kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda ettiği öğrenildi.

Game of Thrones'un ‘dev’i hayatını kaybetti

Kuzey Carolina Üniversitesi’nde basketbol üzerine eğitim alan İngiliz yıldız, profesyonel kariyerini İspanya, Çin, İtalya, Yunanistan ve İngiltere’de sürdürdü.

Game of Thrones'un ‘dev’i hayatını kaybetti

Basketbolun ardından oyunculuk yapmaya başlayan Fingleton, 2015 yılında BBC dizisi Doctor Who’da kötü karakter The Fisher King’i canlandırdı.

Game of Thrones'un ‘dev’i hayatını kaybetti

Son olarak HBO dizisi Game Of Thrones dizisinde rol alan Fingleton; 47 Ronin, Jupiter Ascending, X-Men: First Class ve Avengers: Age of Ultron gibi filmlerde de rol aldı.

Game of Thrones'un ‘dev’i hayatını kaybetti

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