Game of Thrones'un ‘dev’i hayatını kaybetti

Bir dönem ABD’de basketbol oynayan, 2,33 metrelik boyuyla İngiltere’nin en uzun kişisi olan Fingleton’ın, kalp yetmezliği nedeniyle hayata veda ettiği öğrenildi.

Kuzey Carolina Üniversitesi’nde basketbol üzerine eğitim alan İngiliz yıldız, profesyonel kariyerini İspanya, Çin, İtalya, Yunanistan ve İngiltere’de sürdürdü.

Basketbolun ardından oyunculuk yapmaya başlayan Fingleton, 2015 yılında BBC dizisi Doctor Who’da kötü karakter The Fisher King’i canlandırdı.





Son olarak HBO dizisi Game Of Thrones dizisinde rol alan Fingleton; 47 Ronin, Jupiter Ascending, X-Men: First Class ve Avengers: Age of Ultron gibi filmlerde de rol aldı.