Gamze Özçelik Afrika'da Umut Köyleri kuruyor

Afrika'da yardıma muhtaç insanlar için projelerine tüm hızıyla devam eden Özçelik, 'Umut Köyler' çalışmasını aktif etti. Bölgede yapılan kuyulara ve köylere şehitlerimizin isimleri verildi.
SON KÖYE ŞEHİT EREN BÜLBÜL'ÜN ADI VERİLDİ
Gamze Özçelik ve ekibi, projelerine "Afrika'da susuz, gıdasız, ışıksız köy kalmasın" sloganıyla devam ediyor.
Dört köyün ihtiyaçlarını gideren ekip, kurdukları Umut Köyleri'ne ve açtıkları su kuyularına şehitlerimizin isimlerini veriyor.
İlk köye "Şehit Uzman Çavuş Selim Topal"ın adı verildi. Köyün açılışı yapılırken, "Şehit Eren Bülbül" ve "Şehit Razzan Al Najjar" adlı 'Umutlu Köyleri'nin açılışlarının ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.