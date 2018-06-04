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Gamze Özçelik Afrikalı çocuklarla buluştu

Ünlü oyuncu, Sudanlı çocuklara bayramlık kıyafet giydirerek yüzlerini güldürdü.

Haber Merkezi | 04.06.2018 - 11:13..
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SS

Kendisini hayır işlerine adayan Gamze Özçelik, durmak bilmiyor. Özçelik, bu kez de Türkiye'den 3 bin kilometre uzaklıktaki Sudan'a gitti.

İFTAR YAPTI

Açlıkla mücadele eden Afrika ülkesinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapan oyuncu, örnek alınacak bir davranışa imza attı. Derneğin yardımıyla yüzleri gülen Sudanlılar, dağıtılan erzak kolileri sayesinde iftarlarını yaptı.

BAYRAMLIK GÖTÜRDÜ

Özçelik dün ise sosyal medya hesapları üzerinden Sudan'dan paylaşımlar yapmaya devam etti. Gamze Özçelik'in bu kez Sudanlı çocuklarla fotoğraf çektirdiği ve çocuklara bayramlık kıyafet hediye ettiği görüldü.

"YORGUN AMA MUTLU ELHAMDÜLİLLAH"

Ünlü oyuncu yaptığı paylaşımlardan birine "Yorgun ama dünyanın en mutlu insanı... Elhamdülillah" diyerek duygularını belirtti. Gamze Özçelik, Sudan'da ayrıca ihtiyaç sahiplerine Türkiye'den getirdiği zekatları da dağıttı.

Gamze Özçelik Afrikalı çocuklarla buluştu

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