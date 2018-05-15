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G.Antep'te kaybolan alzheimer hastası drone'la aranıyor

Gaziantep İslahiye'de 2 gün önce kaybolan alzheimer hastası 74 yaşındaki Remzi Öztürk, drone'le da aranmasına rağmen bulunamadı.

İHA | 15.05.2018 - 17:09..
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Kozdere Mahallesi’nde ikamet eden alzheimer hastası 74 yaşındaki Remzi Öztürk, 14 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında evinde ayrılarak bir daha geri dönmedi.

DRONE İLE ARANDI

Jandarma, AFAD, komandolar ve köy korucuları tarafından yaşlı adamın gidebileceği düşünülen bölgelerde arama yapıldı. Kozdere - Gökçedağ güzergahında yoğunlaşan ve yaklaşık 7 saat süren arama çalışmalarından sonuç çıkmadı. Öztürk’ü karadan ekipler ararken, havadan da drone ile görüntü desteği sağlandı. Ekiplerin giremediği bölgelerde ise drone ile kaydedilen görüntüler izlenerek, Remzi Öztürk’e ait iz arandı.

Babasını arama çalışmalarının olumsuz sonuçlandığını belirten Yücel Öztürk, babasını görenlerin kendilerine ya da emniyet güçlerine haber vermesini istedi.

G.Antep'te kaybolan alzheimer hastası drone'la aranıyor

G.Antep'te kaybolan alzheimer hastası drone'la aranıyor

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