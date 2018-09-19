taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.37405
Euro
7.4488
Altın
1203.015
Borsa
94886.87
Gram Altın
245.857

Gardıropta 13 kilo eroin ele geçirildi

Van'da emniyet güçleri bir eve yaptığı narkotik baskınında 13 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.

İHA | 19.09.2018 - 09:19..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Van merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda gardırobun içerisinde saklanmış 13 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Gardıropta 13 kilo eroin ele geçirildi

ADRES BASKINI

Van Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında bir ihbarı değerlendiren ekipler, İpekyolu ilçesi Buzhane Mahallesi Ümitbey 2. Sokak'ta bulunan bir ikamette arama yaptı.

Gardıropta 13 kilo eroin ele geçirildi

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan aramada gardıropta bulunan kutuların içerisinde zulalanmış toplam 13 kilo 756 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak Ö.K. isimli şahıs “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak /Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan gözaltına alındı.. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

Aleyna Tilki Emrah Karaduman'la barıştı

153
ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

ABD donanması Akdeniz'de faaliyete geçti

52
Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti

Fatih Terim Şampiyonlar Ligi'ni işaret etti

253
Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

Sınavlara girmeden binbaşı olan FETÖ'cü: Levent Dündar

28
Sokak kedilerini toplayan kadın tepki çekti

Sokak kedilerini toplayan kadın tepki çekti

43
Hafızadaki imgeler resme döküldü

Hafızadaki imgeler resme döküldü

10
Almanya, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmasından memnun

Almanya, Türkiye ile Rusya'nın anlaşmasından memnun

35
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM