Garip kurgu öyküleri yazmak isteyenlere Lovercraft’tan 5 kural

Howard Phillips Lovercraft, korku edebiyatının önde gelen isimlerinden. O, eserlerini tanımlamak için 19. Yüzyılda edebiyatta kullanılan “garip kurgu” terimini tercih ediyordu.

Bu sebepten Lovercraft, korku öyküleri yazmakla kalmamış, korku edebiyatı ve garip kurgu üzerine de denemeler yazmıştı. Bu denemelerden, 1937’de kaleme aldığı “Notes on Writing Weired Fiction”da (Garip Kurgu Yazmak Üzerine Notlar) Lovercraft, garip kurgunun, özel, belki de dar bir alan olduğunu dile getirir. Korku ile bilinmeyen ya da garip olan arasında bulunan bir bağ… İşte Lovercraft bu alanda, kendini naçiz bir amatör olarak tanımlar ve öyküleri ile denemeleri yakından incelendiğinde ortaya garip kurgu yazmak isteyenlere yol gösterecek şu 5 kural çıkar…

Kural 1

Olayların özetini çıkarır ya da planını yaparken anlatım sıralarını değil, meydana gelme sıralarını gözetin. Tüm önemli noktaları kapsayacak ve tasarlanan tüm olayların gerçekleşmesini sağlayacak kadar geniş bir tanım yazın. Bu geçici çerçeveye bazen ayrıntıların, yorumların ve tahmini sonuçların da dahil olması gerekebilir.

Kural 2

Olayların ikinci kere özetini çıkarın, bu sefer meydana gelme sıralarına değil, anlatım sıralarına göre; bu, dolu dolu, ayrıntılı ve değişen bakış açısına, vurgulara ve öykünün doruk noktasına dair notlar içeren bir özet olsun. Öykünün dram gücünde ve genel etkisinde bir farklılık yaratacaksa, özgün özette değişiklikler yapın. Olayları istediğiniz gibi ekleyip çıkarın; sonuç, başta tasarladığınızdan bambaşka bir öykü bile çıksa, özgün fikrinize asla körü körüne bağlı kalmayın. Öykünün oluşum sürecinde tüm gerekli eklemeleri ve değişiklikleri yapın.

Kural 3

İkinci ya da anlatım sırasını gözeten özeti kullanarak öyküyü yazın; hızla, akıcı bir şekilde ve fazla eleştirel gözle bakmadan. Gelişim sürecinin gerektirdiği yerlerde olayları ya da kurguyu değiştirin, asla bir önceki tasarınıza bağlı kalmak zorunda hissetmeyin. Öykünün ilerleyişinde dramatik bir etki yaratma ya da canlı bir öykü anlatımı sunma fırsatı doğarsa, faydalı görünen tüm eklemeleri yapın; ardından geri dönüp öykünün başını yeni tasarıya göre düzenleyin. Gerekirse ya da isterseniz bütün bölümler ekleyip çıkarabilir, en doğru düzenlemeyi bulana dek yeni başlangıçlar ve sonuçlar deneyebilirsiniz. Ama öykü boyunca geçen tüm göndermelerin, son tasarınıza uyum sağladığından emin olun. Tüm gereksiz şeyleri –kelimeleri, cümleleri, paragrafları ya da tüm bölümleri ve öğeleri– atın ve tüm göndermelerin birbirine uyum sağlaması için her zamaki tedbirleri alın.

Kural 4

Tüm metni gözden geçirin, özellikle de şunlara dikkat edin: Kelime tercihlerine, söz dizimine, dilin ritmine, bölümleri dengelemeye, tonun inceliklerine, geçişlerin (sahneden sahneye, yavaş ve ayrıntılı eylemden hızlı, üstünkörü ve zamana yayılan eyleme ve tam tersi, vs. vs. vs.) zerafetine ve inandırıcılığına, başlangıcın, sonun, vb. etkinliğine, dramatik bir şekilde merak uyandırmaya, inanınırlığa ve havaya ve çeşitli başka öğelere.

Kural 5

Düzgünce daktilo edilmiş bir kopya hazırlayın; gerekli yerlerde son düzeltileri yapmaktan çekinmeyin.

Kaynak: Open Culture

Damla Karakuş

[email protected]