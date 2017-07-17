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Gasp ve hırsızlık suçlarından aranan sevgililer yakalandı

Konya'da gasp ve hırsızlık suçlarından aranan sevgililer, çimlerin üzerinde yatarken bulundu.

17.07.2017 - 11:24
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Konya'da polis tarafından gasp ve hırsızlık suçlarından aranan 34 yaşındaki İrfan Teke ve 33 yaşındaki Çiğdem E. çimlerde yatarken gözaltına alındı.

Şüphelilerden 34 yaşındaki İrfan Teke tutuklanırken, 33 yaşındaki Çiğdem E. serbest bırakıldı.

Gasp ve hırsızlık suçlarından aranan sevgililer yakalandı

BIÇAK ZORUYLA GASP VE HIRSIZLIKTAN ARANIYORLARDI

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, geçen 3 Temmuz günü merkez Karatay İlçesi Akabe Mahallesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde Mehmet Barutcu'nun bıçak zoruyla 400 lirasının gasp edilmesi ve farklı zamanlarda işyerlerinden cep telefonu hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı. Görgü tanıkları ve güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin İrfan Teke ve sevgilisi Çiğdem E. olduğunu belirledi. İki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis,  gidebilecekleri adreslerde bulamadı.

ÇİMLERDE SARILIRKEN YAKALANDILAR

Polis, şüphelilerin bir otobüs durağı arkasında bulunan çimlerde yattığı bilgisini aldı. Yapılan baskınla iki sevgili çimlerin üzerinde birbirlerine sarılı halde yatarken yakalandı. Çeşitli suçlardan poliste 27 suç kaydı bulunan İrfan Teke çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, sevgilisi Çiğdem E. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gasp ve hırsızlık suçlarından aranan sevgililer yakalandı

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