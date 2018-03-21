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Gayrimenkul gelir vergisinde son 5 gün

Gayrimenkul gelir vergisi birinci taksit ödemesinde 26 Mart son gün olarak belirlendi.

Haber Merkezi | 21.03.2018 - 17:12..
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2018 yılına ait gelir vergisi birinci taksit döenmi artık sona eryor. Gayrimenkul gelir vergisi için son 5 gün kaldı.

Gayrimenkul gelir vergisi beynname sürecinde; vergi borcu hesaplanan ve istisnadan yüksek gelir elde edenler kira gelir vergisi ödemekle mükellef oluyor.

Gayrimenkul gelir vergisinde son 5 gün

31 MART AKŞAMINA KADAR ÖDENMESİ GEREKİYOR

Konutlar için kira geliri istisna sınırı 3 bin 900 lira, işyerleri için kira geliri istisna sınırı ise 30 bin lira olarak belirlendi. İlk taksitlerin 31 Mart akşamına kadar ödenmesi gerekiyor.

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