Gayrimenkul gelir vergisinde son 5 gün

2018 yılına ait gelir vergisi birinci taksit döenmi artık sona eryor. Gayrimenkul gelir vergisi için son 5 gün kaldı.

Gayrimenkul gelir vergisi beynname sürecinde; vergi borcu hesaplanan ve istisnadan yüksek gelir elde edenler kira gelir vergisi ödemekle mükellef oluyor.

31 MART AKŞAMINA KADAR ÖDENMESİ GEREKİYOR

Konutlar için kira geliri istisna sınırı 3 bin 900 lira, işyerleri için kira geliri istisna sınırı ise 30 bin lira olarak belirlendi. İlk taksitlerin 31 Mart akşamına kadar ödenmesi gerekiyor.